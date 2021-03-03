Полицейские иногда выписывают штраф за трещину на ветровом стекле, но на самом деле такая неисправность не является критической и эксплуатация такого автомобиля не запрещена.

При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские выносят штраф на основании ч. 1 ст. 121 КУоАП в размере 340 грн. (управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которыми эксплуатация его запрещается). При повторном нарушении водителя лишают права управления на срок от 3-х до 6-ти месяцев.

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Что говорит закон

В соответствии с п. 6.8.5 ДСТУ 3649:2010 “На ветровом стекле колесных транспортных средств не разрешено сколы или трещины в зоне работы стеклоочистителей”. Вместе с тем, предписаниями ДСТУ 3649:2010 такие повреждения не отнесены к технической неисправности автомобиля.

Пунктом 31.1 ПДД установлено, что “Техническое состояние транспортных средств и их оснащение должны отвечать требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, а также правил технической эксплуатации, инструкций предприятий-производителей и другой нормативно-технической документации”.

В соответствии с п. 31.3 ПДД Запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству:

а) в случае их изготовления или переоборудования с нарушением требований стандартов, правил и нормативов, касающихся безопасности дорожного движения;

б) если они не прошли обязанностей технический контроль (для транспортных средств, подлежащих такому контролю);

в) если номерные знаки не соответствуют требованиям соответствующих стандартов;

г) в случае нарушения порядка установки и использования специальных световых и звуковых сигнальных устройств.

Дополнительный четкий перечень технических неисправностей и требований соответствия, в случае наступления которых запрещается эксплуатация транспортных средств согласно законодательству определено нормами п.п.31.4 ПДД. В указанном перечне также отсутствует такое обстоятельство, как “трещина на ветровом стекле в зоне работы стеклоочистителей”.

Выводы

Итак, в понимании Правил дорожного движения трещина на стекле не отнесена к технической неисправности автомобиля, с которым эксплуатация автомобиля запрещается. Наличие указанного дефекта стекла свидетельствует о его повреждении, а не о технической неисправности автомобиля.

Таким образом, наличие трещины на ветровом стекле в зоне работы стеклоочистителей, согласно нормам пунктов 31.1, 31.3, 31.4 ПДД не запрещает его эксплуатацию, что в свою очередь, исходя из диспозиции ч. 1 ст. 121 КУоАП, исключает возможность привлечения водителя к административной ответственности по этой норме.