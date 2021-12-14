На подкомитете по вопросам законодательства об административных правонарушениях Комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Украины рассмотрен законопроект №5798.

Законопроект 5798 предусматривает фиксацию нарушения ПДД с любого мобильного устройства, на котором будет установлено определенное мобильное приложение. Первоначально планируют запустить фиксацию таких правонарушений:

проезд на красный свет светофора;

пересечение двойной полосы;

проезд по полосе общественного транспорта;

проезд железнодорожного переезда на запрещенный сигнал;

препятствование проезду спецтехники, в частности: пожарная машина, полицейский автомобиль, машина скорой помощи.

Планируется, что снятое правонарушение с помощью мобильного приложения будет передаваться онлайн в полицию. Далее ответственный гражданин получает ответ от правоохранителей относительно регистрации нарушения и его дальнейшей судьбы. В свою очередь правонарушителю высылается штраф с добавлением видеофиксации его нарушения.

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“Эксперты уверены, что такое нововведение значительно ускорит реагирование полиции на правонарушения, а водители станут более осмотрительными на дороге, зная, что их правонарушения могут быть зафиксированы в любой момент. Также эксперты подчеркивают, что благодаря этому приложению уменьшится количество безнаказанных правонарушителей. Ведь приложение не фиксирует кто находится за рулем: мажор, депутат или высокопоставленный чиновник. Поэтому будет фиксировать абсолютно все нарушения ПДД”, – говорится в сообщении. Штрафовать будут юридического владельца автомобиля, директора фирмы, по которой зарегистрировано авто или ответственного пользователя.

Также отмечается, что благодаря мобильному приложению нарушения будут фиксироваться даже в самых отдаленных уголках Украины. В городках и поселках, где не планируется установка камер фиксации в ближайшие годы, граждане смогут самостоятельно фиксировать нарушения.