В украинском парламенте зарегистрировали законопроект о введении системы штрафных баллов для водителей. Если водитель соберет много нарушений полицейский без решения суда сможет лишить его права управления.

За самые распространенные нарушения правил дорожного движения водителям кроме штрафа предлагают начислять штрафные баллы. Если водитель в течение года соберет более 12 штрафных баллов, его лишат водительских прав без суда.

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"В случае начисления водителю двенадцати и более штрафных баллов, а водителю, которому удостоверение водителя выдано впервые менее чем один год назад – восьми и более штрафных баллов, уполномоченное должностное лицо Национальной полиции выносит мотивированное решение о временном приостановлении действия водительского удостоверения", – сказано в законопроекте 6502.

Штрафные баллы предлагают начислять в количестве:

1 балл – непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла;

– непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла; 2 балла – управление неисправным транспортным средством, с закрытыми номерами (повторно), перевозка детей без автокресла (повторно), превышение установленной скорости более чем на 20 км\ч (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), проезд на запрещающий сигнал светофора;

– управление неисправным транспортным средством, с закрытыми номерами (повторно), перевозка детей без автокресла (повторно), превышение установленной скорости более чем на 20 км\ч (кроме зафиксированных в автоматическом режиме), проезд на запрещающий сигнал светофора; 3 балла – нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным транспортным средством, который используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров;

– нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным транспортным средством, который используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров; 5 баллов – превышение установленной скорости более чем на 50 км\ч, создание аварийной ситуации.

Начисленные водителю штрафные баллы отменяются через один год (365 дней) со дня их начисления.