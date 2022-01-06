В українському парламенті зареєстрували законопроект щодо введення системи штрафних балів для водіїв. Якщо водій назбирає багато порушень поліцейський без рішення суду зможе позбавити його права керування.

За найпоширеніші порушення Правил дорожнього руху водіям окрім штрафу пропонують нараховувати штрафні бали. Якщо водій протягом року назбирає більше 12 штрафних балів – його позбавлять водійських прав без суду.

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"У разі нарахування водію дванадцяти і більше штрафних балів, а водію, якому посвідчення водія видано вперше менш ніж один рік тому назад – восьми і більше штрафних балів, уповноважена посадова особа Національної поліції виносить вмотивоване рішення про тимчасове зупинення дії посвідчення водія", - сказано у законопроекті 6502.

Штрафні бали пропонують нараховувати у кількості:

1 бал – непристебнутий пасок безпеки, перевезення дітей без автокрісла;

– непристебнутий пасок безпеки, перевезення дітей без автокрісла; 2 бали – керування несправним транспортним засобом, з закритими\брудними номерами (повторно), перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення швидкості більш ніж на 20 км\год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на заборонний сигнал світлофора;

– керування несправним транспортним засобом, з закритими\брудними номерами (повторно), перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення швидкості більш ніж на 20 км\год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на заборонний сигнал світлофора; 3 бали - порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним транспортним засобом який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів;

- порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним транспортним засобом який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів; 5 балів – перевищення швидкості більш ніж на 50 км\год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), створення аварійної ситуації;

Нараховані водію штрафні бали скасовуються через один рік (365 днів) з дня їх нарахування.