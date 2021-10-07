На львовской таможне в результате проверки таможенной стоимости обнаружили расхождение между задекларированной ценой и стоимостью аналогичных автомобилей. Это стало поводом для более тщательной проверки.

Таможенники всегда проверяют стоимость автомобилей, которая указана в сопроводительных документах. На этот раз расхождение составило около миллиона гривен.

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"Через пункт пропуска "Шегини – Медика" со стороны Польши был ввезен легковой автомобиль Mercedes-Benz S350, 2020 года изготовления. Как основание для пропуска на таможенную территорию Украины, а также таможенного оформления, владелец авто подал счет-фактуру, в котором заявленная цена составляла 44 200 евро, или 1 млн 457 тыс грн. Анализ цен на аналогичные транспортные средства показал, что цена занижена примерно на 45%. Соответственно, таможенники направили запрос в компетентные органы Германии. Следовательно, в ответе было указано, что стоимость автомобиля – 71 590 евро, или, согласно курсу Нацбанка, 2 млн 361 тыс. гривен", – сообщили во Львовской таможне.

По мнению таможенников гражданин Украины совершил противозаконные действия. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил. Ответственность за указанное правонарушение предусматривает штраф в размере стоимости авто и его конфискацию.