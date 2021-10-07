На львівський митниці у результаті перевірки митної вартості вивили розбіжність між задекларованою ціною та вартістю аналогічних автомобілів. Це стало приводом для більш ретельної перевірки.

Митники завжди перевіряють вартість автомобілів, яка вказана у супровідних документах. Цього разу розбіжність склала близько мільйона гривень.

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"Через пункт пропуску "Шегині – Медика" зі сторони Польщі було ввезено легковий автомобіль Mercedes-Benz S350, 2020 року виготовлення. Як підставу для пропуску на митну територію України, а також митного оформлення, власник авто подав рахунок-фактуру, в якому заявлена ціна становила 44 200 євро, або 1 млн 457 тисяч грн. Аналіз цін на аналогічні транспортні засоби показав, що ціну занижено приблизно на 45%. Відповідно, митники скерували запит до компетентних органів Німеччини. Відтак, у відповіді було вказано, що вартість автомобіля – 71 590 євро, або, згідно з курсом Нацбанку, 2 млн 361 тис. гривень", - повідомили у львівській митниці.

На думку митників, громадянин України вчинив протизаконні дії. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Відповідальність за вказане правопорушення передбачає штраф у розмірі вартості авто та його конфіскацію.