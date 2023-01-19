Novitec увеличила дальность хода Tesla Model Y. Ателье разработало стайлинг-пакет для кроссовера, что снижает расход энергии на 7%.

Ателье Novitec подготовило программу доработки для кроссовера Tesla Model Y. Пакет включает в себя диски Vossen диаметром 22 дюйма, аэродинамические элементы из углепластика и регулируемую спортивную подвеску. Занизив электрокар на 40 миллиметров, можно на семь процентов снизить расход энергии, что, в свою очередь, скажется на дальности хода.

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Пакет доработок Tesla Model Y от Novitec включает в себя детали из видимого углеволокна под прозрачным лаком и кованые диски Vossen диаметром 22 дюйма. Колеса не только роскошно смотрятся и оптимизируют ток воздуха к тормозам, но и оказывают положительное влияние на управляемость. Впереди предлагается установить спойлер, снижающий подъемную силу передней оси, сзади – новый диффузор.

Для полноприводных Model Y также имеются алюминиевые койловеры, уменьшающие дорожный просвет на 40 миллиметров. Они немного жестче стоковых амортизаторов, зато снижают расход энергии примерно на семь процентов. Дополнительно можно поменять салон: Novitec предлагает широкий ассортимент дорогой кожи и алькантары, так что выбор цветовых сочетаний остается за клиентом.

Совершенно иначе Model Y видят в мастерской delta4x4. Там кроссовер предлагают расширить на 60 миллиметров, увеличить клиренс до 220 миллиметров, установить багажник на крыше, четыре прожектора PIAA 550 и светодиодную люстру PIAA S-RV яркостью 18 тысяч люмен. Строительство электрического «вездехода» обойдется в 11 960 евро.