Novitec збільшила дальність ходу Tesla Model Y. Ательє розробило стайлінг-пакет для кросовера, що знижує витрати енергії на 7%.

Ательє Novitec підготувало програму доопрацювання для кросовера Tesla Model Y. Пакет включає диски Vossen діаметром 22 дюйми, аеродинамічні елементи з вуглепластику та регульовану спортивну підвіску. Занизивши електрокар на 40 міліметрів, можна на сім відсотків знизити витрати енергії, що, своєю чергою, позначиться на дальності ходу.

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Пакет доробок Tesla Model Y від Novitec включає деталі з видимого вуглеволокна під прозорим лаком та ковані диски Vossen діаметром 22 дюйми. Колеса не тільки розкішно виглядають та оптимізують потік повітря до гальм, але й позитивно впливають на керованість. Спереду пропонується встановити спойлер, який знижує підйомну силу передньої осі, ззаду — новий дифузор.

Для повнопривідних Model Y також можна зменшити дорожній просвіт на 40 міліметрів. Вони трохи жорсткіші за стокові амортизатори, зате знижують витрату енергії приблизно на сім відсотків. Додатково можна поміняти салон: Novitec пропонує широкий асортимент дорогої шкіри та алькантари, так що вибір поєднань кольорів залишається за клієнтом.

Зовсім інакше Model Y бачать у майстерні delta4x4. Там кросовер пропонують розширити на 60 міліметрів, збільшити кліренс до 220 міліметрів, встановити багажник на даху, чотири прожектори PIAA 550 і світлодіодну люстру PIAA S-RV яскравістю 18 тисяч люменів. Будівництво електричного «всюдихода» обійдеться в 11 960 євро.