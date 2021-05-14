Дефицит горючего подталкивает людей на необдуманные поступки. Иногда последствия бывают весьма неутешительные.

Из-за дефицита топлива в США многие водители начали закупаться впрок. Так же решил поступить и владелец Hummer из Флориды, загрузивший в багажник внедорожника почти 80 литров бензина. Но до дома он свой груз не довез: через некоторое время после выезда с автозаправочной станции автомобиль загорелся.

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Пожарные выехали на вызов. Им потребовалось около 20 минут, чтобы полностью потушить горящий Hummer, который почти полностью выгорел до их прибытия. Точную причину возгорания установить так и не удалось.

На снимках, опубликованных изданием Carscoops, видно сгоревший кузов внедорожника и остатки расплавленных пластиковых канистр в багажнике. Водитель, который отделался несколькими ожогами, сообщил, что загрузил в Hummer четыре 19-литровые канистры – в сумме машина перевозила 76 литров топлива.

Проблемы с наличием топлива в США, вызванные кибератакой на трубопровод Colonial Pipeline, спровоцировали настоящий ажиотаж на АЗС. Сообщается, что американцы, которые добрались до работающих заправок, покупают как можно больше топлива, при этом используя опасные емкости, в том числе тазы и даже пластиковые пакеты.