Дефіцит пального підштовхує людей на необдумані вчинки. Іноді наслідки бувають вельми невтішні.

Через дефіциту палива у США багато водіїв почали закуповуватися про запас. Так само вирішив вчинити і власник Hummer з Флориди, що завантажив в багажник позашляховика майже 80 літрів бензину. Але до будинку він свій вантаж не довіз: через деякий час після виїзду з автозаправної станції автомобіль загорівся.

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Пожежні виїхали на виклик. Їм було потрібно близько 20 хвилин, щоб повністю загасити палаючий Hummer, який майже повністю вигорів до їх прибуття. Точну причину загоряння встановити так і не вдалося.

На знімках, опублікованих виданням Carscoops, видно згорілий кузов позашляховика і залишки розплавлених пластикових каністр в багажнику. Водій, який відбувся кількома опіками, повідомив, що завантажив в Hummer чотири 19-літрові каністри - в сумі машина перевозила 76 літрів палива.

Проблеми з наявністю палива в США, викликані кібератакою на трубопровід Colonial Pipeline, спровокували справжній ажіотаж на АЗС. Повідомляється, що американці, які добралися до працюючих заправок, купують якомога більше палива, при цьому використовуючи небезпечні ємності, в тому числі тази і навіть пластикові пакети.