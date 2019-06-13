Покупатели автомобилей – даже те, кто уже четко определился, какую марку/модель покупать, все равно имеют "план Б" – запасные варианты. Какие именно?

Аналитический центр AUTO.RIA исследовал, между какими марками покупатели новых авто колеблются чаще всего. Мы изучили действия покупателей самых популярных марок на AUTO.RIA, и узнали, как бренды они рассматривают как альтернативу.

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Полностью совпадают альтернативы у сторонников Hyundai и Nissan, а также у тех, кто присматривался к автомобилям Skoda и Peugeot. Покупатели этих брендов одинаково симпатизируют Renault, KIA и Toyota, которые они избрали своими запасными вариантами.

Взаимная приязнь наблюдается между покупателями KIA и Renault. Только они взаимно выбирают друг друга в качестве альтернативы чаще всего.

Самым популярным запасным вариантом оказались автомобили Toyota – на них засматривались все, кто подбирал себе BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan, Renault, Volkswagen, Peugeot.

А вот Nissan и Citroen в качестве замены рассматриваются достаточно редко. По крайней мере, среди покупателей наиболее популярных марок они ни разу не попали в ТОП-3 запасных вариантов.