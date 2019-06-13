Покупці автомобілів — навіть ті, хто вже чітко визначився, яку марка/модель купувати, все одно мають план Б — запасні варіанти. Які саме?

Аналітичний Центр AUTO.RIA дослідив, між якими марками покупці нових авто коливаються найчастіше. Ми вивчили дії покупців найпопулярніших марок на AUTO.RIA, і дізнались, як бренди вони розглядають як альтернативу.

Читайте також: Підготовка до техогляду – чому в Україні вводять нові правила обліку ДТП

Повністю збігаються альтернативи у прихильників Hyundai та Nissan, а також у тих, хто придивлявся до автомобілів Skoda та Peugeot. Покупці цих брендів однаково симпатизують Renault, KIA й Toyota, яких вони й обрали своїми запасними варіантами.

Взаємна приязнь спостерігається між покупцями KIA й Renault. Тільки вони взаємно обирають одне одного в якості альтернативи найчастіше.

Найпопулярнішим запасним варіантом виявилися автомобілі Toyota — на них задивлялися всі, хто підбирав собі BMW, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Skoda, Nissan, Renault, Volkswagen, Peugeot.

А от Nissan та Citroen в якості заміни розглядаються досить рідко. Принаймні, серед покупців найпопулярніших марок вони жодного разу не потрапили у ТОП-3 запасних варіанти.

Також цікаво: Підготовка до техогляду – чому в Україні вводять нові правила обліку ДТП