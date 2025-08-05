Запчасти к сельхозмашинам оказались контрафактными

К сделке была привлечена группа лиц. Это выяснилось в ходе досудебного расследования, что проводили детективы территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Закарпатской области.

Тему для следствия подсказал житель Закарпатской области, который наладил нелегальную переработку и продажу запасных частей. К противозаконной сделке он привлек сообщников. Те паковали и маскировали запчасти к сельхозтехнике под известный бренд продукции из Азии.

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Собственной торговой сети делец не имел, но продукцию сбывал умело. Готовая к продаже товарная номенклатура к сельхозтехнике хранилась в складских помещениях на Ивано-Франковщине. Запчасти продавали через интернет-магазины.

Фото: БЭБ в Закарпатской области

Следствие установило, что незаконные действия нанесли правообладателю более 3 миллионов гривен материального ущерба. Поэтому детективы БЭБ сообщили о подозрении всем членам организованной преступной группы в незаконном использовании знака для товаров и услуг.

В ходе досудебного расследования подозреваемые возместили нанесенный правообладателю ущерб в полном объеме, но от наказания это не освобождает – обвинительный акт направлен в суд. Преступление квалифицируется как нанесение организованной группой материального ущерба в особо крупном размере.