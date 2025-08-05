Запчастини до сільгоспмашин виявилися контрафактними

До оборудки була залучена група осіб. Це з’ясувалося в ході досудового розслідування, що проводили детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області.

Тему для слідства підказав житель Закарпатської області, котрий налагодив нелегальне перероблення та продаж запасних частин. До протизаконної оборудки він залучив спільників. Ті пакували та маскували запчастини до сільгосптехніки під відомий бренд продукції з Азії.

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Власної торгової мережі ділок не мав, але продукцію збував уміло. Готова до продажу товарна номенклатура до сільгосптехніки зберігалася у складських приміщеннях на Івано-Франківщині. Запчастини продавали через інтернет-магазини.

Фото: БЕБ у Закарпатській області

Слідством з’ясовано, що незаконні дії завдали правовласнику понад 3 мільйони гривень матеріальної шкоди. Через це детективи БЕБ повідомили про підозру усім членам організованої злочинної групи у незаконному використанні знака для товарів і послуг.

В ході досудового розслідування підозрювані відшкодували завдані правовласнику збитки у повному обсязі, але від покарання це не звільняє – обвинувальний акт скеровано до суду. Злочин кваліфікується як нанесення організованою групою матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.