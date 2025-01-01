"Волонтерів" з таким профілем "гуманітарного бізнесу" ще не було

Бізнес ділка припинили детективи БЕБ згаданого регіону, які в ході розслідування з’ясували багато чого цікаво. По-перше, псевдоволонтер порушував закон уже тим, що для уникнення митних платежів він на кордоні надавав митним органам неправдиву інформацію про призначення автомобілів.

По-друге, отримавши пільгове розмитнення, він замість передачі авто до Сил оборони реалізовував транспортні засоби на ринку в розібраному стані та продавав окремі деталі. Це – перше повідомлення за роки війни про такий вид "гуманітарного бізнесу".

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Факт розбирання транспорту на запчастини для подальшого продажу підтвердився під час санкціонованих обшуків. Детективи вилучили частково розібране авто, що було ввезене як гуманітарна допомога.

Модель та марка у короткому повідомленні не вказуються, але з фото добре видно, що це популярний Mercedes Vito з сімейства комерційних фургонів та мінівенів.

Фото: БЕБ у Чернівецькій області

Також арештовано гроші в готівці, документи, що використовувались при розмитненні, причеп і техніку для перевезення транспортних засобів.

Підприємливому "волонтеру" повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України - надання свідомо неправдивої інформації органам державної влади.

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Детективи теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду.