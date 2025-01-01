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"Волонтерів" з таким профілем "гуманітарного бізнесу" ще не було

У Чернівецькій області детективи територіального Бюро економічної безпеки припинили діяльність псевдоволонтера, який за документами ввозив автівки для ЗСУ, але насправді розбирав їх та продавав запчастинами.
Гуманітарні авто "волонер" розбирав та продавав запчастинами - Auto24

ФОТО: БЕБ у Чернівецькій області|

Цей Mercedes Vito "волонтер" не встиг до кінця розібрати

Валентин Ожго
logo1 липня, 21:10
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Бізнес ділка припинили детективи БЕБ згаданого регіону, які в ході розслідування з’ясували багато чого цікаво. По-перше, псевдоволонтер порушував закон уже тим, що для уникнення митних платежів він на кордоні надавав митним органам неправдиву інформацію про призначення автомобілів.

По-друге, отримавши пільгове розмитнення, він замість передачі авто до Сил оборони реалізовував транспортні засоби на ринку в розібраному стані та продавав окремі деталі. Це – перше повідомлення за роки війни про такий вид "гуманітарного бізнесу".

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Факт розбирання транспорту на запчастини для подальшого продажу підтвердився під час санкціонованих обшуків. Детективи вилучили частково розібране авто, що було ввезене як гуманітарна допомога.

Модель та марка у короткому повідомленні не вказуються, але з фото добре видно, що це популярний Mercedes Vito з сімейства комерційних фургонів та мінівенів.

Фото: БЕБ у Чернівецькій області

Також арештовано гроші в готівці, документи, що використовувались при розмитненні, причеп і техніку для перевезення транспортних засобів.

Підприємливому "волонтеру" повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України - надання свідомо неправдивої інформації органам державної влади.

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Детективи теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду.

#Mercedes-Benz #Законодавство #Новини