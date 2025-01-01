"Волонтеров" с таким профилем "гуманитарного бизнеса" еще не было

Бизнес дельца прекратили детективы БЭБ упомянутого региона, которые в ходе расследования выяснили много чего интересного. Во-первых, псевдоволонтер нарушал закон уже тем, что для избежания таможенных платежей он на границе предоставлял таможенным органам ложную информацию о назначении автомобилей.

Во-вторых, получив льготную растаможку, он вместо передачи авто в Силы обороны реализовывал транспортные средства на рынке в разобранном состоянии и продавал отдельные детали. Это – первое сообщение за годы войны о таком виде "гуманитарного бизнеса".

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Факт разборки транспорта на запчасти для дальнейшей продажи подтвердился во время санкционированных обысков. Детективы изъяли частично разобранное авто, что было ввезено как гуманитарная помощь.

Модель и марка в коротком сообщении не указываются, но по фото хорошо видно, что это популярный Mercedes Vito из семейства коммерческих фургонов и минивэнов.

Фото: БЭБ в Черновицкой области

Также арестованы деньги в наличности, документы, что использовались при растаможке, прицеп и технику для перевозки транспортных средств.

Предприимчивому "волонтеру" сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти.

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Детективы теруправления обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме. Дело направлено в суд.