"Волонтеров" с таким профилем "гуманитарного бизнеса" еще не было

ФОТО: БЭБ в Черновицкой области|
Этот Mercedes Vito "волонтер" не успел до конца разобрать
Бизнес дельца прекратили детективы БЭБ упомянутого региона, которые в ходе расследования выяснили много чего интересного. Во-первых, псевдоволонтер нарушал закон уже тем, что для избежания таможенных платежей он на границе предоставлял таможенным органам ложную информацию о назначении автомобилей.
Во-вторых, получив льготную растаможку, он вместо передачи авто в Силы обороны реализовывал транспортные средства на рынке в разобранном состоянии и продавал отдельные детали. Это – первое сообщение за годы войны о таком виде "гуманитарного бизнеса".
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Факт разборки транспорта на запчасти для дальнейшей продажи подтвердился во время санкционированных обысков. Детективы изъяли частично разобранное авто, что было ввезено как гуманитарная помощь.
Модель и марка в коротком сообщении не указываются, но по фото хорошо видно, что это популярный Mercedes Vito из семейства коммерческих фургонов и минивэнов.
Фото: БЭБ в Черновицкой области
Также арестованы деньги в наличности, документы, что использовались при растаможке, прицеп и технику для перевозки транспортных средств.
Предприимчивому "волонтеру" сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины – предоставление заведомо ложной информации органам государственной власти.
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Детективы теруправления обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме. Дело направлено в суд.