Низкокачественное топливо часто встречается на украинских заправках и обычно за это никто не несет ответственности. Но на этот раз получилось иначе – против сети заправок Мotto уже ведется расследование.

Национальная полиция Украины ведет расследование схемы производства и реализации фальсифицированных нефтепродуктов с участием мини-НПЗ в г. Мерефа и сети АЗС Мotto. Об этом говорится в решении Печерского районного суда г. Киева, которое было опубликовано в государственном реестре судебных дел.

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По данным следователей, установлено, что должностными лицами ООО "Атланта 17", ООО "Днипроресурс оил" и ООО "Нафтоснаб" налажено незаконное производство и реализация бензина, альтернативного топлива и ГП на нефтебазе в Кременчуге (проул. Отраслевой, 66).

"Из нефтяных фракций осуществляется незаконное изготовление товарных бензинов и дизельного топлива путем добавления спирта, в частности метанола (является сильнодействующим токсическим веществом) и других октаноповышающих, смазочных, деприсаторных, детонационных присадок, тем самым создавая неучтенный ресурс нефтепродуктов", – говорится в тексте решения.

"В дальнейшем незаконно изготовленный ресурс, который не соответствует требованиям качества, ООО "Атланта 17" и ООО "Нефтеснаб", частично в соответствии с заранее разработанным преступным планом, за наличные средства поставляется для нужд национальной сети АЗС "Мотто", где реализуется конечным потребителям", – говорится в решении.