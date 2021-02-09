Низькоякісне пальне часто зустрічається на українських заправках і зазвичай за це ніхто не несе відповідальності. Але цього разу вийшло інакше – проти мережі заправок Мotto вже ведеться розслідування.

Національна поліція України веде розслідування схеми виробництва та реалізації фальсифікованих нафтопродуктів за участю міні-НПЗ у м. Мерефа і мережі АЗС Мotto. Про це йдеться в рішенні Печерського районного суду м.Києва, яке було опубліковано в державному реєстрі судових справ.

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За даними слідчих, встановлено, що посадовими особами ТОВ "Атланта 17", ТОВ "Дніпроресурс оіл" і ТОВ "Нафтоснаб" налагоджено незаконне виробництво і реалізацію бензину, альтернативного пального і ДП на нафтобазі в Кременчуці (пров. Отраслєвой, 66).

"З нафтових фракцій здійснюється незаконне виготовлення товарних бензинів і дизельного палива шляхом додавання спирту, зокрема метанолу (є сильнодіючою токсичною речовиною) та інших октанопідвищуючих, мастильних, деприсаторних, детонаційних присадок, тим самим створюючи неврахований ресурс нафтопродуктів", – йдеться в тексті рішення.

"Надалі незаконно виготовлений ресурс, який не відповідає вимогам якості, ТОВ "Атланта 17" і ТОВ "Нафтоснаб", зокрема частково відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, за готівкові кошти постачається для потреб національної мережі АЗС "Мотто", де реалізується кінцевим споживачам", – йдеться в рішенні.