АЗС, работающие в военных условиях и под артобстрелами, чиновники оштрафовали на 290 690 гривен за слишком высокие цены на топливо.

Госпродслужба в Харьковской области вместе с полицией оштрафовали 16 АЗС.

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"Главным управлением Госпотребпотребслужбы в Харьковской области за май и первую декаду июня проведено 18 внеплановых проверок на соблюдение требований по установлению цен субъектами хозяйствования, работающими на рынке горючего. В 16 случаях выявлены нарушения. По результатам проведенных мероприятий руководителем Главного управления принято решение о применение к субъектам хозяйствования административно-хозяйственных санкций на общую сумму 290 690 гривен", – сказано на сайты Главного управления госпродпотребслужбы в харьковской области.

"Благодаря совместным действиям ГУ Госпродслужбы в Харьковской области и Управления стратегических расследований в Харьковской области розничная цена бензина А-92 и А-95 на территории Харькова и области снизилась в среднем на 10 гривен, дизельного топлива на 7 гривен", – уверен и.о. начальника ГУ Госпотребслужбы в Харьковской области Александр Овчаренко.