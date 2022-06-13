АЗС, які працюють у воєнних умовах та під артобстрілами, чиновники оштрафували на 290 690 гривень за надто високі ціни на пальне.

Держпродспоживслужба в Харківській області разом з поліцією оштрафували 16 АЗС.

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"Головним управлінням Держпродспоживслужби в Харківській області за травень та першу декаду червня проведено 18 позапланових перевірок на дотримання вимог щодо встановлення цін суб’єктами господарювання, які працюють на ринку пального. У 16 випадках виявлені порушення. За результатами проведених заходів керівником Головного управління прийнято рішення про застосування до суб’єктів господарювання адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 290 690 гривень", - сказано у на сайти Головного управління держпродспоживслужби в харківській області.

"Завдяки спільним діям ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області та Управління стратегічних розслідувань в Харківській області роздрібна ціна бензину А-92 та А-95 на території Харкова та області знизилася у середньому на 10 гривень, дизельного палива на 7 гривень", – впевнений в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області Олександр Овчаренко.