Узнать, сколько будет стоить регистрация транспортного средства, можно на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Чтобы знать, на какую сумму рассчитывать при продаже или покупке транспортного средства при получении услуги в сервисном центре МВД, обновили "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортных средств".

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Этот онлайн-сервис размещен на сайте Главного сервисного центра МВД. Функционал доступен для владельцев транспортных средств, бесплатный и простой в использовании. Благодаря калькулятору можно рассчитать, сколько нужно иметь средств, чтобы оплатить услугу, номера, налоги и государственные сборы.

Сервис онлайн-расчета стоимости учитывает:

административную услугу;

платный или бесплатный номерной знак;

каким будет налог от второй продажи транспортного средства;

какая сумма пенсионного сбора при первой регистрации легкового авто.

Воспользоваться калькулятором можно, перейдя по этой ссылке.