Дізнатись скільки буде коштувати реєстрація транспортного засобу можна на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС.

Аби знати на яку суму розраховувати під час продажу чи купівлі транспортного засобу при отриманні послуги в сервісному центрі МВС оновили «Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів».

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Цей онлайн-сервіс розміщено на сайті Головного сервісного центру МВС. Функціонал доступний для власників транспортних засобів, безкоштовний та простий у використанні. Завдяки калькулятору можна розрахувати скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу, номери, податки та державні збори.

Сервіс онлайн-розрахунку вартості враховує:

адміністративну послугу;

платний чи безкоштовний номерний знак;

яким буде податок від другого продажу транспортного засобу;

яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Скористатись калькулятором можна перейшовши за цим посиланням.