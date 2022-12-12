Для тех грузоперевозчиков, которые сейчас регистрируются, очередь подойдет через 5-9 дней.

С понедельника, 12 декабря, грузовики на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" пропускаются исключительно по записи в сервисе "еЧерга".

Перевозчики, которые становятся в очередь, видят приблизительную дату и время, когда нужно прибыть на пункт пропуска. Скорость продвижения очереди зависит от перевозимого груза на автомобиле. К примеру, сейчас это 5,5 суток для тех, кто должен пройти ветеринарный контроль и 9 суток – для всех остальных.

Также интересно как выглядит электрический грузовик за $4000.

Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" работает для проезда грузовиков и автобусов. Электронная очередь работает только для грузовых транспортных средств, остальные проезжают в порядке живой очереди.

Грузовые транспортные средства, которых не будет в электронной очереди, или данные о которых в "еЧерга" будут предоставлены недостоверно, не могут заехать в пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Такие перевозчики или водители должны записаться в очередь повторно и ждать проезда.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно сначала зарегистрироваться, сообщает "Захід.нет ". После регистрации у водителя появится личный кабинет, в который можно войти, указав электронную почту и пароль. Чтобы записаться в очередь, необходимо выбрать пункт пропуска (сейчас доступен только «Ягодин – Дорогуск») и нажать «Продолжить».

На странице личного кабинета нужно ввести личные данные: серию и номер загранпаспорта, дату рождения, e-mail, номер телефона, при необходимости добавить информацию о еще одном водителе и нажать «Продолжить».

Далее нужно указать данные о грузовике и грузе, который он перевозит, а также номер таможенной декларации. После подтверждения на экране появится вся заполненная водителем информация, после ее проверки нажать «Стать в очередь».

Проверить состояние очереди можно в разделе «Мои очереди». При необходимости время пребывания в очереди можно продлить на 2 часа. Это действие можно выполнить еще трижды по прибытии в буферную зону.