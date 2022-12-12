Для тих вантажоперевізників, які реєструється зараз, черга підійде через 5-9 днів.

З понеділка, 12 грудня, вантажівки на пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” пропускаються виключно за записом в сервісі “єЧерга”.

Перевізники, які стають в чергу, бачать приблизну дату та час, коли треба прибути на пункт пропуску. Швидкість просування черги залежить від вантажу, який перевозиться на автомобілі. Наприклад, зараз це 5,5 доби для тих, хто має пройти ветеринарний контроль та 9 діб – для усіх інших.

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Пункт пропуску “Ягодин - Дорогуськ” працює для проїзду вантажівок і автобусів. Електронна черга працює лише для вантажних транспортних засобів, інші проїжджають в порядку живої черги.

Вантажні транспортні засоби, яких не буде в електронній черзі, або дані про які в “єЧерзі” будуть надані недостовірно, не можуть заїхати до пункту пропуску “Ягодин - Дорогуськ”. Такі перевізники чи водії повинні записатися в чергу повторно і чекати проїзду.

Щоб скористатись сервісом, потрібно спочатку зареєструватись, повідомляє “Захід.нет”. Після реєстрації у водія зʼявиться особистий кабінет, у який можна ввійти, вказавши електронну пошту та пароль. Щоб записатись у чергу необхідно вибрати пункт пропуску (зараз доступний лише «Ягодин – Дорогуськ») та натиснути «Продовжити».

На сторінці особистого кабінету потрібно ввести особисті дані: серію та номер закордонного паспорта, дату народження, e-mail, номер телефону, за необхідності, додати інформацію про ще одного водія та натиснути «Продовжити».

Далі потрібно вказати дані про вантажівку та вантаж, який вона перевозить, а також номер митної декларації. Після підтвердження на екрані зʼявиться уся заповнена водієм інформація, після її перевірки натиснути «Стати в чергу».

Перевіряти стан черги можна у розділі «Мої черги». За необхідності, час перебування в черзі можна продовжити на 2 години. Цю дію можна виконати ще тричі після прибуття до буферної зони.