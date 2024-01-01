Заработали первые реестры: автомобиль можно переоформить у нотариуса

После масштабной кибератаки заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

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Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков.

Все нотариальные действия, которые были совершены во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. В Минюсте уверяют что внедрены усиленные меры киберзащиты.