Запрацювали перші реєстри: автомобіль можна переоформити у нотаріуса

Після масштабної кібератаки запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

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Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.

Всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. У Мінюсті запевняють що впроваджено посилені заходи кіберзахисту.