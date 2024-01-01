Зарегистрировано более 400 000 "надлежащих пользователей"

Заявку на получение услуги может подать как владелец транспортного средства, так и человек, желающий платить штрафы с камер вместо владельца - “надлежащий пользователь”.

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Владелец передает право управлять своим транспортом, но без возможности им распоряжаться. В таком случае ответственность за нарушения, зафиксированные камерами автофиксации, несет “надлежащий пользователь”.

Получить услугу можно в сервисных центрах МВД, через Кабинет водителя и приложение Дія.