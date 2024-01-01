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Зареєстровано понад 400 000 "належних користувачів"

Понад 400 000 разів українці скористалися послугою шерингу авто в Дії.
Понад 400 000 разів українці реєстрували "належних користувачів" - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

400 000 "належних користувачів"

Євген Гудущан
logo1 серпня, 09:45
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Заявку на отримання послуги може подати як власник транспортного засобу, так і людина, що бажає сплачувати штрафи з камер замість власника — “належний користувач”.

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Власник передає право керувати своїм транспортом, але без можливості ним розпоряджатися. У такому випадку відповідальність за порушення, зафіксовані камерами автофіксації, несе “належний користувач”.

Отримати послугу можна у сервісних центрах МВС, через Кабінет водія та застосунок Дія.

#Новини #Автоподія