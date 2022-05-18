Эта услуга стала доступной в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщает МВД Украины. Соответствующее решение принял 17 мая Кабинет Министров.

Отныне украинцы в центрах предоставления административных услуг смогут зарегистрировать, перерегистрировать и снять с учета подержанные транспортные средства. Ранее такая услуга была доступна только для новых транспортных средств.

Кстати в МВД изменили алгоритм получения водительского удостоверения

Фактически граждане получают возможность выбирать, где им удобнее воспользоваться административной услугой – в Сервисном центре МВД или ЦПАУ.