Ця послуга стала доступною в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомляє МВС України. Відповідне рішення прийняв 17 травня Кабінет Міністрів.



Відтепер українці у центрах надання адміністративних послуг зможуть зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби. Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.

До речі у МВС змінили алгоритм отримання водійського посвідчення

Фактично громадяни отримують можливість обирати, де їм зручніше скористатися адміністративною послугою – у Сервісному центрі МВС чи ЦНАП.