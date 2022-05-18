Ця послуга стала доступною в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це повідомляє МВС України. Відповідне рішення прийняв 17 травня Кабінет Міністрів.
Відтепер українці у центрах надання адміністративних послуг зможуть зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби. Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.
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Фактично громадяни отримують можливість обирати, де їм зручніше скористатися адміністративною послугою – у Сервісному центрі МВС чи ЦНАП.