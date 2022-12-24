Рекордный заезд Christmas Tree Run провели на спортивном кольце в Техасе, США.

Фирма Hennessey Performance установила новый праздничный рекорд, разогнав купе Venom 1000 Mustang GT500 с елкой на крыше до 309 километров в час. По традиции, а за рулем машины сидел профессиональный пилот – на этот раз им был Спенсер Гесвейн.

Тюнинговая компания Hennessey Performance ежегодно проводит рождественский заезд Christmas Tree Run. В этом скоростном шоу нужно разогнаться до максимально возможной скорости с новогодней елкой на крыше.

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В этот раз для рекорда выбрали Venom 1000 Mustang GT500 – заряженную версию Мустанга. За рулем был профессиональный гонщик Спенсер Гесвейн. Традиционно заезд Christmas Tree Run прошел на полигоне Continental Tires Proving Grounds в Техасе.

Автомобиль-рекордсмен – это переделанный Ford Mustang Shelby GT500. У него установили тюнинговый мотор V8 5.2 и трансмиссию. Мощность этого силового агрегата составляет 1014 сил и 1152 Нм момента.