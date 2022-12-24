Рекордний заїзд Christmas Tree Run провели на спортивному кільці у Техасі, США.

Фірма Hennessey Performance встановила новий святковий рекорд, розігнавши купе Venom 1000 Mustang GT500 з ялинкою на даху до 309 кілометрів на годину. За традицією, а за кермом машини сидів професійний пілот — цього разу ним був Спенсер Гесвейн.

Тюнінгова компанія Hennessey Performance щорічно проводить різдвяний заїзд Christmas Tree Run. В цьому швидкісному шоу треба розігнатися до максимально можливої швидкості з новорічною ялинкою на даху.

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Цього разу для рекорду обрали Venom 1000 Mustang GT500 – заряджену версію “Мустанга”. За кермом був професійний гонщик Спенсер Гесвейн. Традиційно заїзд Christmas Tree Run пройшов на полігоні Continental Tires Proving Grounds у Техасі.

Автомобіль-рекордсмен – це перероблений Ford Mustang Shelby GT500. В нього встановили тюнінговий мотор V8 5.2 та трансмісію. Потужність цього силового агрегату становить 1014 сил та 1152 Нм моменту.