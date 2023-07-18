К середине июля на территориях американских дилерских центров собралось около двух миллионов новых непроданных автомобилей. Их количество продолжает постоянно расти.

В настоящее время на складских площадках дилеров накоплено 1 953 512 автомобилей. Это соответствует 53-дневному запасу. И это на 75% больше, чем в это время год назад. Количество новых автомобилей будет расти и дальше, поскольку мировой автопром оправился от удара пандемии и кризиса, вызванного нехваткой чипов.

О росте запасов новых автомобилей свидетельствует тот факт, что месяц назад запасы держались на отметке 1 928 619 автомобилей. Эксперты склоняются к мнению, что таким образом автопроизводители стремятся наверстать упущенное за предыдущие три года.

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Если в сегменте автомобилей накоплен 53-дневный запас, то в разрезе электромобилей он составляет 103 дня.

Запасы оказались самыми низкими среди автомобилей с более низкой ценой. Статистика показывает, что накопление на складах растет пропорционально цене на автомобили: все меньше людей стремится покупать дорогую машину прямо сегодня и даже в ближайшем завтра.

Наименьшее затоваривание складов в сегменте недорогих автомобилей. Фото: aftermarketnews.com

Auto News сообщает, что среди семи автопроизводителей, которые до сих пор подают ежемесячные данные о продаже и запасах, у шести из них в прошлом месяце уровень предложения снова увеличился на один-четыре дня. Исключение у Volvo. Этот производитель останется на одном уровне и не спешит затаривать склады не только в США, но и по дилерским центрам всего мира.