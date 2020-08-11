Производство автомобилей в Украине значительно снизилось. Негативная тенденция усиливается.

По предварительным данным Укравтопрома, в июле на украинских заводах было собрано 236 ед. автотранспортных средств. В сравнении с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на 62 процента.

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Как и в прошлом году вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе Еврокар. За отчетный месяц на Еврокаре собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 года

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета Автокраза, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 84% до 4 шт. (все изготовлены на заводе «Черкасский автобус»).

В то же время, на фоне общего падения, на 11% выросло производство автобусов. В течение месяца на четырех предприятиях было сделано 60 автобусов.

Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов «Черкасский автобус» – 25 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем – 24 автобуса. На ЗАЗе выпустили 9 автобусов и 2 шт. собрал Часовоярский завод.

Всего с начала 2020 года в Украине было выпущено 2122 ед. автотранспортных средств, что на 40% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей – 1783 шт. (-42%);

Коммерческих – 28 шт. (-39%);

Автобусов – 311 шт. (-31%).

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