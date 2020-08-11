Виробництво автомобілів в Україні значно знизилось. Негативна тенденція посилюється.

За попередніми даними Укравтопрому, у липні на українських заводах було зібрано 236 од. автотранспортних засобів. У порівнянні з результатом річної давності випуск автотранспорту в країні знизився майже на 62 відсотки.

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Як і у минулому році, вся липнева статистика щодо легкових авто була сформована великовузловим складанням автомобілів марки Skoda на заводі “Єврокар”. За звітний місяць на “Єврокарі” зібрали 172 машини, що на 68% менше, ніж у липні 2019 р

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) скоротився на 84% до 4 шт. (всі виготовлені на заводі “Черкаський автобус”).

У той же час, на тлі загального падіння, на 11% зросло виробництво автобусів. Протягом місяця на чотирьох підприємствах було зроблено 60 автобусів.

Більше за інших, як і роком раніше, виготовив автобусів “Черкаський автобус” – 25 шт. Чернігівський автозавод закінчив місяць показником – 24 автобуса. На ЗАЗі випустили 9 автобусів і 2 шт. зібрав Часовоярський завод.

Всього з початку 2020 року в Україні було випущено 2122 од. автотранспортних засобів, що на 40% менше, ніж за перші сім місяців минулого року.

Легкових автомобілів – 1783 шт. (-42%);

Комерційних – 28 шт. (-39%);

Автобусів – 311 шт. (-31%).

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