До середини липня на територіях американських дилерських центрів зібралося майже два мільйони нових непроданих автомобілів. Їх кількість продовжує невпинно зростати.

Нині на складських майданчиках дилерів накопичено 1 953 512 автомобілів. Це відповідає 53-денному запасу. І це на 75% більше, ніж у цей час рік тому. Кількість нових автівок зростатиме й далі, оскільки світовий автопром оговтався від удару пандемії та кризи, викликаної нестачею чіпів.

Про зростання запасів нових автомобілів свідчить той факт, що місяць тому запаси трималися на відмітці 1 928 619 автомобілів. Експерти схиляються до думки, що таким чином автовиробники прагнуть надолужити прогаяне за попередні три роки.

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Якщо загалом у сегменті автомобілів накопичено 53-денний запас, то у розрізі електромобілів він становить 103 дні.

Запаси виявилися найнижчими серед автомобілів з нижчою ціною. Статистика показує, що накопичення на складах зростає пропорційно ціні на автівки: все менше людей прагне купувати дорогу машину прямо сьогодні і навіть у недалекому завтра.

Найменше затоварення складів у сегментів недорогих автівок. Фото: aftermarketnews.com

Auto News повідомляє, що з-поміж семи автовиробників, які досі подають щомісячні дані про продаж та запаси, у шести з них минулого місяця рівень пропозиції знову збільшився на один-чотири дні. Виняток у Volvo. Цей виробник лишається на одному рівні й не поспішає затарювати склади не тільки в США, але й по дилерських центрах всього світу.