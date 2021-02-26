Предприятию "Азия Авто" грозит банкротство.

Начиная с марта, почти две тысячи работников завода “Азия Авто” в Усть-Каменогорске останутся без работы. Причиной массового увольнения стал отказ местных властей от пересмотра решения о разрыве соглашения о производстве. Соглашение, действовавшее с 2010 года, освобождало "Азия Авто" от уплаты НДС и таможенных платежей, а также предусматривало компенсацию утилизационного сбора, сообщает Коммерсантъ.

Узнайте также: Гражданин Швеции обвинен в шпионаже на Volvo для России

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана наложило на предприятие пеню за невыполнение обязательств по производству, равную сумме всех полученных льгот – примерно 173,9 миллиарда тенге (11,6 миллиарда гривен). Если юристам “Азия Авто” не удастся оспорить это решение, предприятие будет объявлено банкротом, прекратив деятельность не только завода, но и дилерской сети и на строительстве нового завода.

Согласно планам, производство автомобилей Lada должно было стартовать на заводе полного цикла “Азия Авто Казахстан”, однако эта площадка до сих пор не введена в эксплуатацию. "Коммерсантъ“ сообщает, что АвтоВАЗ может найти новых партнеров для производства своих машин за рубежом и одним из потенциальных подрядчиков называет казахский ”СарыаркаАвтоПром", который уже является производителем машин для Kia.