Підприємству "Азія Авто" загрожує банкрутство.

Починаючи з березня, майже дві тисячі працівників заводу “Азія Авто” в Усть-Каменогорську залишаться без роботи. Причиною масового звільнення стала відмова місцевої влади від перегляду рішення про розрив угоди про виробництво. Угода, яка діяла з 2010 року, звільняла “Азія Авто” від сплати ПДВ і митних платежів, а також передбачала компенсацію утилізаційного збору, повідомляє Коммерсант.

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Міністерство індустрії і інфраструктурного розвитку Казахстану наклало на підприємству пеню за невиконання зобов'язань по виробництву, що дорівнює сумі всіх отриманих пільг – приблизно 173,9 мільярда тенге (11,6 мільярда гривень). Якщо юристам “Азія Авто” не вдасться оскаржити це рішення, підприємство буде оголошено банкрутом, припинивши діяльність не лише заводу, а й дилерської мережі та на будівництві нового заводу.

Згідно з планами, виробництво автомобілів Lada повинно було стартувати на заводі повного циклу “Азія Авто Казахстан”, однак цей майданчик досі не введено в експлуатацію. “Коммерсант” повідомляє, що АвтоВАЗ може знайти нових партнерів для виробництва своїх машин за кордоном і одним із потенційних підрядників називає казахський “СариаркаАвтоПром”, який вже є виробником машин для Kia.