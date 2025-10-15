Zeekr 7X 2026 года получит лучший запас хода: первые шпионские фото

Шпионские фотографии Zeekr 7X 2026 дали нам первый взгляд на обновленный дизайн среднего электровнедорожника. Передний бампер получил более современный вид, задние фонари теперь тянутся глубже в багажник, а новые легкосплавные диски добавляют авто свежести. Вторичные световые кластеры на задней части кузова создают контраст и делают силуэт Zeekr 7X более выразительным и динамичным, заметили в Carsnewschina.

Кстати Zeekr 7X начал продаваться в ЕС с европейским портом

Несмотря на эти обновления, размеры Zeekr 7X 2026 остались прежними: 4 825 мм в длину, 1 930 мм в ширину и 1 666 мм в высоту, с колесной базой 2 925 мм. Некоторые шпионские фото намекают на большие колеса, красные тормозные суппорты и выдвижной буксирный крючок, что делает авто еще более готовым к активному использованию.

Мощность, батареи и система 900 В

Технические детали Zeekr 7X 2026, подтверждены документами MIIT, показывают, что электровнедорожник останется доступным с задним приводом и полным приводом. Мощность RWD-версии возрастет до 370 кВт (496 л.с.), а AWD-дополнение добавит еще 215 кВт на переднюю ось, вместе давая 784 л.с.

Особое внимание привлекает батарея и электрическая система: Zeekr 7X 2026 получит два варианта батарей - 75 и 103 кВт-ч. Благодаря подтвержденной системе 900 В, электромобиль сможет заряжаться значительно быстрее, а запас хода в различных конфигурациях будет достигать от 600 до 802 км, что делает его одним из самых привлекательных средних электровнедорожников на рынке.

Ожидаемый дебют и цены

Сегодня Zeekr 7X продается в Китае по цене от 229 900 до 269 900 юаней (примерно 32–38 тыс. долларов), с мощностью 310 кВт на RWD и 475 кВт на AWD и запасом хода до 780 км. Обновленный Zeekr 7X 2026 официально дебютирует позже в этом году, а шпионские фото и документы MIIT дают первый взгляд на новый стиль и технические изменения электровнедорожника.