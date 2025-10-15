Zeekr 7X 2026 року отримає кращий запас ходу: перші шпигунські фото

Шпигунські фотографії Zeekr 7X 2026 дали нам перший погляд на оновлений дизайн середнього електропозашляховика. Передній бампер отримав сучасніший вигляд, задні ліхтарі тепер тягнуться глибше в багажник, а нові легкосплавні диски додають авто свіжості. Вторинні світлові кластери на задній частині кузова створюють контраст і роблять силует Zeekr 7X більш виразним та динамічним, помітили у Carsnewschina.

До речі Zeekr 7X почав продаватись в ЄС з європейським портом

Попри ці оновлення, розміри Zeekr 7X 2026 залишилися колишніми: 4 825 мм у довжину, 1 930 мм у ширину та 1 666 мм у висоту, із колісною базою 2 925 мм. Деякі шпигунські фото натякають на великі колеса, червоні гальмівні супорти та висувний буксирний гачок, що робить авто ще більш готовим до активного використання.

Потужність, батареї та система 900 В

Технічні деталі Zeekr 7X 2026, підтверджені документами MIIT, показують, що електропозашляховик залишиться доступним із заднім приводом і повним приводом. Потужність RWD-версії зросте до 370 кВт (496 к.с.), а AWD-доповнення додасть ще 215 кВт на передню вісь, разом даючи 784 к.с.

Особливу увагу привертає батарея та електрична система: Zeekr 7X 2026 отримає два варіанти батарей — 75 та 103 кВт·год. Завдяки підтвердженій системі 900 В, електромобіль зможе заряджатися значно швидше, а запас ходу в різних конфігураціях сягатиме від 600 до 802 км, що робить його одним із найпривабливіших середніх електропозашляховиків на ринку.

Очікуваний дебют та ціни

Сьогодні Zeekr 7X продається в Китаї за ціною від 229 900 до 269 900 юанів (приблизно 32–38 тис. доларів), із потужністю 310 кВт на RWD і 475 кВт на AWD та запасом ходу до 780 км. Оновлений Zeekr 7X 2026 офіційно дебютує пізніше цього року, а шпигунські фото та документи MIIT дають перший погляд на новий стиль і технічні зміни електропозашляховика.