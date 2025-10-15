Zeekr 7X 2026 року отримає кращий запас ходу: перші шпигунські фото

ФОТО: Sugar Design|
Шпигунські знімки показують фейсліфт Zeekr 7X 2026 року з новим бампером, задніми ліхтарями та легкосплавними дисками
Шпигунські фотографії Zeekr 7X 2026 дали нам перший погляд на оновлений дизайн середнього електропозашляховика. Передній бампер отримав сучасніший вигляд, задні ліхтарі тепер тягнуться глибше в багажник, а нові легкосплавні диски додають авто свіжості. Вторинні світлові кластери на задній частині кузова створюють контраст і роблять силует Zeekr 7X більш виразним та динамічним, помітили у Carsnewschina.
До речі Zeekr 7X почав продаватись в ЄС з європейським портом
Попри ці оновлення, розміри Zeekr 7X 2026 залишилися колишніми: 4 825 мм у довжину, 1 930 мм у ширину та 1 666 мм у висоту, із колісною базою 2 925 мм. Деякі шпигунські фото натякають на великі колеса, червоні гальмівні супорти та висувний буксирний гачок, що робить авто ще більш готовим до активного використання.
Потужність, батареї та система 900 В
Технічні деталі Zeekr 7X 2026, підтверджені документами MIIT, показують, що електропозашляховик залишиться доступним із заднім приводом і повним приводом. Потужність RWD-версії зросте до 370 кВт (496 к.с.), а AWD-доповнення додасть ще 215 кВт на передню вісь, разом даючи 784 к.с.
Особливу увагу привертає батарея та електрична система: Zeekr 7X 2026 отримає два варіанти батарей — 75 та 103 кВт·год. Завдяки підтвердженій системі 900 В, електромобіль зможе заряджатися значно швидше, а запас ходу в різних конфігураціях сягатиме від 600 до 802 км, що робить його одним із найпривабливіших середніх електропозашляховиків на ринку.
Очікуваний дебют та ціни
Сьогодні Zeekr 7X продається в Китаї за ціною від 229 900 до 269 900 юанів (приблизно 32–38 тис. доларів), із потужністю 310 кВт на RWD і 475 кВт на AWD та запасом ходу до 780 км. Оновлений Zeekr 7X 2026 офіційно дебютує пізніше цього року, а шпигунські фото та документи MIIT дають перший погляд на новий стиль і технічні зміни електропозашляховика.