Зеленая Pagani Zonda за 10 миллионов евро: как она выглядит

Pagani Zonda всегда была мечтой многих автолюбителей. Очень дорогая мечта, которая становится еще более уникальной благодаря бесчисленным индивидуальным настройкам, которые богатые клиенты могли требовать от ателье San Cesario sul Panaro на этапе заказа.

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И это именно тот случай Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde", пожалуй, одной из самых уникальных Zonda всех времен, с кузовом, полностью изготовленным из углеродного волокна, окрашенного в изумрудно-зеленый цвет, в сочетании с кожей и алькантарой. Очень особенный автомобиль, который недавно выставили на продажу, по всем признакам, может стоить до 10 миллионов евро. Давайте узнаем, как он сделан.

Pagani Zonda "Diamante Verde" был заказан богатым частным коллекционером, который решил вывести концепцию персонализации на новый уровень. Проект был завершен в 2017 году, а название "Зеленый бриллиант" напоминает о блеске и редкости драгоценности, единственной в своем роде, как и этот уникальный гиперкар.

Аэродинамические линии и внимание к деталям, типичные для творений Горацио Пагани, в этом случае были дополнены осветленным шасси и изумрудно-зеленой краской, выбранной для кузова из углеродного волокна, в сочетании с интерьером, полностью обитым кожей и алькантарой, с зелеными контрастными швами и многочисленными другими деталями из композитного материала.

Очевидно, что под изумрудно-зеленым кузовом из углеродного волокна скрывается легендарный 7,3-литровый AMG V12, способен выдавать более 760 л. с. в этой специальной конфигурации.

Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde" сейчас продается в Германии у дилера Mechatronik. Цена пока зарезервирована, и для того, чтобы сделать конкретное предложение, агентство приглашает вас связаться непосредственно с продавцом.