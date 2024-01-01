Зелена Pagani Zonda за 10 мільйонів євро: як вона виглядає

Pagani Zonda завжди була мрією багатьох автолюбителів. Дуже дорога мрія, яка стає ще унікальнішою завдяки незліченним індивідуальним налаштуванням, які багаті клієнти могли вимагати від ательє San Cesario sul Panaro на етапі замовлення.

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І це саме той випадок Pagani Zonda 760 Roadster «Diamante Verde», мабуть, однієї з найбільш унікальних Zonda всіх часів, з кузовом, повністю виготовленим із вуглецевого волокна, пофарбованого в смарагдово-зелений колір, у поєднанні зі шкірою та алькантарою. Дуже особливий автомобіль, який нещодавно виставили на продаж, за всіма ознаками, може коштувати до 10 мільйонів євро. Давайте дізнаємося, як він зроблений.

Pagani Zonda "Diamante Verde" був замовлений багатим приватним колекціонером, який вирішив вивести концепцію персоналізації на новий рівень. Проект був завершений у 2017 році, а назва «Зелений діамант» нагадує про блиск і рідкість коштовності, єдиної у своєму роді, як і цей унікальний гіперкар.

Аеродинамічні лінії та увага до деталей, типові для творінь Гораціо Пагані, у цьому випадку були доповнені освітленим шасі та смарагдово-зеленою фарбою, обраною для кузова з вуглецевого волокна, у поєднанні з інтер’єром, повністю оббитим шкірою та алькантарою, із зеленими контрастними швами та численними іншими деталями з композитного матеріалу.

Очевидно, що під смарагдово-зеленим кузовом із вуглецевого волокна ховається легендарний 7,3-літровий AMG V12, здатний видавати понад 760 к. с. у цій спеціальній конфігурації.

Pagani Zonda 760 Roadster "Diamante Verde" наразі продається в Німеччині у дилера Mechatronik. Ціна наразі зарезервована, і для того, щоб зробити конкретну пропозицію, агентство запрошує вас зв’язатися безпосередньо з продавцем.