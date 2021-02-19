Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает одобрение Радой в 1 чтении законопроекта о льготном таможенном оформлении авто с европейской регистрацией.

Глава государства неоднократно призывал народных депутатов разработать и принять доступный механизм растаможки автомобилей, импортированных из Европы.

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“Этот законопроект является разумным компромиссом, который, с одной стороны, поможет защитить владельцев уже ввезенных недорогих автомобилей, а с другой – защитит нашу экологию от вредных выбросов, но главное – позволит наконец-то провести государственную регистрацию этих авто и обеспечить необходимую безопасность всех участников дорожного движения”, – отметил Владимир Зеленский.

“Процедура проста и понятна, а формула растаможки не зависит от стоимости машины, во внимание берется ее возраст, объем и тип двигателя. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро. А для двух третей случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Под действие законов попадают все транспортные средства с европейской регистрацией, произведенные после 1995 года, соответствуют экологическим стандартам не ниже Евро-2. Может быть растаможено одно авто одной категории на одного человека (например, одно легковое, одно грузовое, один прицеп). Этим доступным механизмом растаможки автомобилей смогут воспользоваться более 500 тыс. автовладельцев.