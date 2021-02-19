Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує схвалення Радою у 1 читанні законопроекту про пільгове митне оформлення авто з європейською реєстрацією.

Глава держави неодноразово закликав народних депутатів розробити та ухвалити доступний механізм розмитнення автомобілів, імпортованих з Європи.

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"Цей законопроект є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне – дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", – зазначив Володимир Зеленський.

"Процедура проста й зрозуміла, а формула розмитнення не залежить від вартості автівки, до уваги береться її вік, об’єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", – зауважив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року, відповідають екологічним стандартам не нижче Євро-2. Може бути розмитнене одне авто однієї категорії на одну людину (наприклад, одне легкове, одне вантажне, один причеп). Цим доступним механізмом розмитнення автомобілів зможуть скористатися понад 500 тис. автовласників.