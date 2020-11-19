Для решения вопроса растаможки авто на евробляхах в Верховной Раде создадут рабочую группу и подготовят законопроект, заявил Зеленский.

Для решения вопроса растаможки автомобилей с европейской регистрацией (евроблях) в парламенте будет создана рабочая группа и подготовлен соответствующий законопроект. Так ответил президент Украины Владимир Зеленский на электронную петицию владельцев евроблях, размещенную на сайте Офиса президента.

Читайте также: В Кабмине категорически против доступной растаможки авто

Рабочая группа должна подготовить доработанный законопроект о растаможке евроблях. Председателем этой рабочей группы будет заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и депутат от Слуги народа Александр Ковальчук. К ее работе также будет привлечен Кабинет министров.

"Мною направлено обращение к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать работе рабочей группы и наработке законодательных инициатив", – написал Зеленский в ответ на петицию.

Зеленский отметил, что 9 ноября на заседании финкомитета Рады рассматривался ряд законопроектов об изменении налоговых и таможенных правил относительно ввоза в Украину транспортных средств. Среди них – законопроект №3704 о внесении изменений в Налоговый кодекс и №3706 о внесении изменений в Таможенный кодекс.