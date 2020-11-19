Для вирішення питання розмитнення авто на євробляхах у Верховній Раді створять робочу групу і підготують законопроект, заявив Зеленський.

Для вирішення питання розмитнення автомобілів з європейської реєстрацією (євроблях) в парламенті буде створена робоча група і підготовлений відповідний законопроект. Так відповів президент України Володимир Зеленський на електронну петицію власників євроблях, розміщену на сайті Офісу президента.

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Робоча група повинна підготувати доопрацьований законопроект про розмитнення євроблях. Головою цієї робочої групи буде заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і депутат від Слуги народу Олександр Ковальчук. До її роботі також буде залучено Кабінет міністрів.

"Мною направлено звернення до голови Верховної Ради Дмитр Разумкова з проханням сприяти роботі робочої групи та напрацювання законодавчих ініціатив", - написав Зеленський у відповідь на петицію.

Зеленський зазначив, що 9 листопада на засіданні фінкомітету Ради розглядався ряд законопроектів про зміну податкових і митних правил щодо ввезення в Україну транспортних засобів. Серед них - законопроект №3704 про внесення змін до Податкового кодексу та №3706 про внесення змін до Митного кодексу.