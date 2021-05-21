Президент подписал закон об изменении процедуры отправки постановления об админответственности за нарушение правил дорожного движения

Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений” № 1438-ІХ, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021 года.

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На сегодня большинство автовладельцев платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.

В то же время предыдущие нормы Кодекса Украины Об административных правонарушениях обязывали направлять оригинал постановления о привлечении к админответственности на почту владельца, независимо от погашения им штрафа. Это приводило к путанице и в некоторых случаях – к повторной оплате штрафа.

Закон, который подписал Президент, отменяет необходимость отправки на почту владельца транспортного средства постановления о админответственности, по которой уже был уплачен штраф.

Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был оплачен в течение десяти дней после его вынесения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.