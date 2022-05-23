Поставка горючего в Украину важный вопрос даже для президента. Он поднимает этот вопрос в своих видеообращениях.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном импорт горючего в Украину. Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

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“Вечером говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Рассказал ему о ситуации на поле боя. Ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего, агропродукции. А также объем импорта горючего в Украину”, – сказал Зеленский.

Также он сообщил, что планирует приобщиться к дискуссиям на Давосском форуме. “Это наиболее влиятельная мировая экономическая площадка, на которой Украине есть что сказать”, – отметил глава государства.

По его словам, следующая неделя будет дипломатически активной. Также в своем обращении Зеленский отметил преимущества общего с Польшей таможенного контроля.