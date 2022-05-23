Постачання пального в Україну - важливе питання навіть для президента. Він підіймає це питання у своїх відеозверненнях.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном імпорт пального в Україну. Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

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“Увечері говорив із премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Розказав йому про ситуацію на полі бою. Шукаємо, як збільшити обсяг нашого експорту передусім агропродукції. А також обсяг імпорту пального в Україну”, – сказав Зеленський.

Також він повідомив, що планує долучитись до дискусій на Давоському форумі. “Це найбільш впливовий світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати”, – зазначив глава держави.

З його слів, наступний тиждень буде дипломатично активним. Також у своєму зверненні Зеленський наголосив на перевагах спільного з Польщею митного контролю.