Украина оказалась в пиковом периоде летнего зноя: показатели термометров пересекли отметки в 30 градусов и это в дневное время практически приостанавливает движение тяжелого автотранспорта на автомагистралях.

Раскаленный до 70 градусов асфальт смягчается и от тяжеловесной техники деформируется. Покрытие проседает под колесами не только фур с полуприцепами или прицепами, но и обычных грузовиков. Нанесенный вред растет пропорционально количеству техники: больше тяжелой техники – больше портится дорога.

Во избежание повреждений асфальтового покрытия и недопущения так называемой колейности местные органы власти и дорожные службы запрещают движение тяжеловесного транспорта. Исключение, как указывает "Дорожный адвокат", сделано только для транспортных средств, задействованных в перевозке "опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы".

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Итак, молоковозы, рефрижераторные фуры, ското-, птицевозы под запрет не подпадают. Водители другой тяжеловесной техники обязаны действовать в соответствии с установленными нормами и правилами, изложенными в п. 35 Порядка от 27.06.2007 №879. Там прописана процедура, согласно которой "движение тяжеловесных транспортных средств может быть временно ограничено или запрещено в случае наступления погодно-климатических условий".

О наступлении такого ограничения обычно сообщают дорожные знаки, на фоне которых прописан конкретный температурный порог, при достижении которого движение тяжеловесных грузовиков прекращается. За нарушение требований установленных знаков на водителя налагается штраф в размере 340 грн. (ч.1 ст.122 КУоАП).

Решения о таких ограничениях могут принимать местные органы власти и они обязательны к исполнению водителями тяжеловесных транспортных средств, независимо от региона или страны их регистрации. Фото: Служба автомобильных дорог Запорожской области

Также могут быть постоянные температурные ограничения движения при температуре выше +28 С°. Эта норма распространяется на все транспортные средства фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось от 7 тонн.

Такие ограничения не предусматривают обязательной дополнительной установки дорожных знаков. Если водитель нарушил правила проезда тяжеловесным транспортом, то с него могут взыскать штраф в размере 510 грн. (ст. 132-1 КУоАП). Не исключено задержание автомобиля (ст. 265-2 КУоАП).

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Однако, отмечает "Дорожный адвокат", здесь действует определенная процедура фиксации административного нарушения. В частности, точно зафиксирована окружающая температура. Также должен устанавливаться фактический вес транспортного средства. Она может быть подтверждена товарно-транспортной накладной или взвешиванием в пункте габаритно-весового контроля.

Итак, совет водителям: следите за температурой вне кабины вашего грузовика. Если там адский солнцепек, то лучше переждите где-нибудь в тени деревьев. Так и себя от штрафов избавите, и дорожное покрытие от повреждений убережете.